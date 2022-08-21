Синоптик предупредил об усилении запаха гари в Москве вечером 21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о возможном усилении в Москве запаха гари от ландшафтных пожаров вечером 21 августа. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Погода в Москве 21 августа: курс на улучшение! Ветрено, что немного улучшит экологию, но в последующие две ночи и утренние часы запах гари усилится, а видимость ухудшится", – заявил эксперт.

Тишковец добавил, что порывы ветра могут достигать 10 – 15 метров в секунду. Сам ветер будет юго-восточным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в Москве ожидается аномально жаркая погода с температурой до 33 градусов. Кроме того, маловероятны существенные осадки.