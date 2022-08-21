Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На следующей неделе в Москве ожидается аномально жаркая погода с температурой до 33 градусов и без существенных осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В Москве ожидается настоящая жара. 28–30 градусов в понедельник, а уже во вторник и среду – 31–33 градуса. <...> Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца", – приводит слова метеоролога ТАСС.
По словам синоптика, со вторника воздушные массы будут перемещаться с юга, в частности, с Турции, Малой Азии и Ближнего Востока. Из-за этого температура воздуха в российской столице будет на 7–8 градусов выше климатической нормы. Вильфанд отметил, что такая аномалия является существенной для летнего периода.
Во второй половине недели, примерно с пятницы, температура воздуха начнет понижаться, продолжил научный руководитель Гидрометцентра РФ, однако показатели все равно будут выше нормы, в диапазоне 25–29 градусов. Кроме того, выше нормы в течение всей недели будет и давление – примерно на 7–10 миллиметров ртутного столба.
Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие два дня в регионах азиатской части России ожидаются заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. Речь идет о Новосибирской, Томской и Иркутской областях, а также о Тыве, Бурятии и Хакасии.
Температура ниже нормы также ожидается в Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и на юге Красноярского края. По словам синоптика, это связано с затоком холодного воздуха с Северного Ледовитого океана.
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