Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Заморозки от минус 1 до минус 3 градусов ожидаются в воскресенье и в понедельник в регионах азиатской части России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях. Ночью [будет] до минус 1 градуса. В Хакасии – до минус 2 градусов, в Бурятии, Тыве, Иркутской области – до минус 3 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Температура ниже нормы также ожидается в Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и на юге Красноярского края. По словам синоптика, это связано с затоком холодного воздуха с Северного Ледовитого океана.
Ранее Вильфанд рассказал, что в нескольких российских городах на этой неделе были зафиксированы погодные аномалии с температурой на 8–10 градусов выше нормы. Речь идет о Санкт-Петербурге, Новгороде и Пскове.
До этого жителям Москвы пообещали плавный и комфортный переход от лета к осени. По прогнозам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в сентябре температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса.
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