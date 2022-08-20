Штормовое предупреждение ввели на Кубани до воскресенья. Накануне ливень с градом накрыл Анапу. В городе шел дождь стеной, в некоторых районах еще и град. Все это сопровождалось шквалистым ветром. Заливало и Новороссийск. Также сильный шторм затронул Крым.

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