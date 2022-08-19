Козлы забрались на капот машины в столичном Бутове

Видео: Москва 24

Козлы забрались на капот машины в столичном районе Бутово. Соответствующую видеозапись Москве 24 прислали очевидцы.

На кадрах видно, как три козла запрыгнули на капот автомобиля. Животных прогнала хозяйка транспортного средства. После этого один козел забрался на капот уже другой машины.

Огромную свинью обнаружили на проезжей части Дмитровского шоссе недалеко от МКАД 18 августа. Отмечалось, что она бегала по трассе в разные стороны, мешая движению. Позднее на место прибыли специалисты экстренных служб и отловили животное.

Позже стало известно, что пойманная свинья выскочила из автомобиля, когда ее везли на убой. Ее отловили с помощью приманки. На данный момент найден хозяин животного. Также устанавливаются обстоятельства, при которых свинья смогла выбраться из машины.