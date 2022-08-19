Пойманную у МКАД свинью отвезли в приют для собак

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Свинья, которая была поймана рядом с МКАД, в настоящее время находится в приюте для собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"После отлова увезли в ближайший собачий приют", – сказал источник.

По его словам, свинья будет содержаться в отдельном вольере, пока не найдется ее хозяин.

Огромную свинью обнаружили на проезжей части Дмитровского шоссе недалеко от МКАД около 12:00 в четверг, 18 августа. Отмечалось, что она бегала по трассе в разные стороны, мешая движению. Позднее на место прибыли специалисты экстренных служб и отловили животное.