Появилось видео спасения котенка из-под колес машины на МКАД

Фото: Москва 24

Появились кадры спасения котенка из-под колес автомобиля на МКАД.

На видео видно маленького котенка, который бежит через автомобильный ряд. В один момент животное чуть не оказалось под колесами грузовика, однако водитель фуры заметил рыжего котенка, вышел из машины и забрал его с проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Битцевском лесу в Москве спасли замурованного в железную трубу кота. Местные жители обнаружили истощенное животное, замурованное в железной конструкции. Кот уже едва мяукал и мог погибнуть.

