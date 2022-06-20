В Битцевском лесу спасли истощенного кота

В Москве распилили опору моста ради спасения кота. Все произошло в Битцевском лесу. Местные жители обнаружили истощенное животное, замурованное в железной конструкции. Кот уже едва мяукал и мог погибнуть.

Как вообще он попал в такую ловушку? И чем закончилась история спасения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.