Более 90 человек эвакуированы с буровых платформ "Черноморнефтегаза" – Аксенов

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С буровых платформ "Черноморнефтегаза", подвергшихся атаке Вооруженных сил Украины, эвакуировали 94 человека. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По ситуации с атакой буровых платформ "Черноморнефтегаза". На данный момент эвакуировано 94 человека", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что охрану действующих платформ в настоящее время обеспечивают 15 военнослужащих.

20 июня глава Крыма сообщил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. Несмотря на ЧП, газ поступает на полуостров исправно, риски для газоснабжения региона отсутствуют.

Позже сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что количество пострадавших при ударе украинской стороны по буровым платформам увеличилось до пяти. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу.

