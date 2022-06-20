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15:45

Собянин осмотрел заселяемый по программе реновации дом в районе Нагатинский Затон

мэр Москвыгородреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новостройку по программе реновации, которая располагается в районе Нагатинский Затон, и пообщался с местными жителями.

"В Нагатинском Затоне не так много реновации – всего 54 дома. 54 пятиэтажки постепенно снесем, три уже дома ввели. <…> Работаем, чтобы вам здесь комфортнее было", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что в 2023 году в районе планируется ввести станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон", а в целом Большая кольцевая линия метро поможет максимально быстро доехать в любой район столицы.

Жилой дом, который посетил Сергей Собянин, располагается на улице Речников. Двухсекционное здание, корпуса которого объединены одноэтажным стилобатом, возвели по индивидуальному проекту.

Всего в новостройке предусмотрены 187 квартир. С 31 мая 2022 года туда переезжают 160 семей, которые ранее проживали в двух соседних домах.

Ранее в департаменте строительства Москвы сообщили, что на юго-западе столицы строят и проектируют 35 жилых домов. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 12 зданий.

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