Дом по программе реновации построят в Нижегородском районе Москвы

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации на Новохохловской улице в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы, рассказала глава ведомства Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Жилой дом будет состоять из двух корпусов. В подземной части разместится одноуровневая автостоянка, а на первом этаже – нежилые помещения общественного назначения. Между корпусами сформируют декоративную угловую арочную вставку и стенку со сквозными проемами, расположенную с юго-восточной стороны здания", – сказала она.
Новостройка на 550 квартир расположится по адресу Новохохловская улица, владение 15/2. Фасад дома облицуют бетонной плиткой под кирпич, а также керамогранитной плиткой со вставками из металлических кассет. Все квартиры будут отделаны по стандартам реновации.
"На полу в жилых комнатах уложат ламинат, стены оклеят светлыми обоями. В санузлах уложат плитку, установят необходимые сантехнические приборы. Кухни оборудуют плитой и мойкой. В квартирах установят осветительные приборы и выключатели", – говорится в сообщении.
В подвале дома разместится подземный паркинг, а во дворе обустроят открытые автомобильные стоянки. На придомовой территории разобьют газоны, высадят деревья, обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.
С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
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