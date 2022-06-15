В Солнцеве построят два жилых корпуса по программе реновации.

Турция получила от Швеции документ по членству в НАТО, сообщили в МИД республики.

Европейское политическое сообщество должно давать гарантии по безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

