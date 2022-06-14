Площадь ресторана "Прага" на Арбате увеличится после реставрации

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение установить виды разрешенного использования (ВРИ) и технико-экономических показателей (ТЭП) здания.
Это позволит отреставрировать объект культурного наследия регионального значения на земельном участке площадью около 0,34 гектара и приспособить его под современное использование. В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты и при этом сохранить исторический ресторан.
После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта составит более 16,1 тысячи "квадратов". На территории предусмотрена парковка на девять машино-мест. По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, по функциональному назначению здание будет иметь несколько типов помещений: коммерческие, общественное питание и гостиничное обслуживание (апартаменты).
Ранее правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
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