Площадь ресторана "Прага" на Арбате увеличится после реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение установить виды разрешенного использования (ВРИ) и технико-экономических показателей (ТЭП) здания.

Это позволит отреставрировать объект культурного наследия регионального значения на земельном участке площадью около 0,34 гектара и приспособить его под современное использование. В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты и при этом сохранить исторический ресторан.

После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта составит более 16,1 тысячи "квадратов". На территории предусмотрена парковка на девять машино-мест. По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, по функциональному назначению здание будет иметь несколько типов помещений: коммерческие, общественное питание и гостиничное обслуживание (апартаменты).

Ранее правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

