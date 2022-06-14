Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

09:17

Площадь ресторана "Прага" на Арбате увеличится после реставрации

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение установить виды разрешенного использования (ВРИ) и технико-экономических показателей (ТЭП) здания.

Это позволит отреставрировать объект культурного наследия регионального значения на земельном участке площадью около 0,34 гектара и приспособить его под современное использование. В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты и при этом сохранить исторический ресторан.

После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта составит более 16,1 тысячи "квадратов". На территории предусмотрена парковка на девять машино-мест. По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, по функциональному назначению здание будет иметь несколько типов помещений: коммерческие, общественное питание и гостиничное обслуживание (апартаменты).

Ранее правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать