Москва передала в собственность горожан 150 нежилых помещений в многоквартирных домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Отмечается, что это поможет оформить помещения в долевую собственность жителей.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, общая площадь передаваемых помещений составляет более 21 тысячи квадратных метров. Обычно там размещают инженерные системы домов. Кроме того, в этих помещениях могут быть организованы рабочие места консьержей, оборудованы места для хранения велосипедов, детских колясок и другого.
В пресс-службе добавили, что с декабря 2014 года власти приняли решение отказаться от прав собственности Москвы более чем на 2,3 тысячи объектов недвижимости имущества общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что магазины, рестораны, ночной клуб и элитные апартаменты откроются в здании ресторана "Прага" на Арбате в Москве после реконструкции.
Прежняя концепция предполагала открытие в здании фуд-корта, однако пандемия изменила планы. Отмечалось, что площадь здания для одного заведения велика, из-за чего на втором этаже появятся ресторан с кальянной и ночной клуб.
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