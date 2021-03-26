Рестораны, апартаменты и ночной клуб откроют в здании ресторана "Прага" в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Магазины, рестораны, ночной клуб и элитные апартаменты откроются в здании ресторана "Прага" на Арбате в Москве после реконструкции, рассказал собственник здания бизнесмен Мирослав Мельник газете "Ведомости".

Прежняя концепция предполагала открытие в здании фуд-корта, однако пандемия изменила планы. Мельник пояснил, что площадь здания для одного заведения велика, из-за чего на втором этаже появятся ресторан с кальянной и ночной клуб.

В помещении бывшего ресторана планируют разместить 12 торговых точек по 100 квадратных метров на первом этаже, два-три ресторана и элитные апартаменты.

Ресторан "Прага" расположен на улице Арбат, дом 2/1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Изначально в построенном в конце XVIII века доме сдавались в аренду квартиры, после чего там открылся трактир "Прага". Купец Петр Тарарыкин в начале ХХ века сделал из трактира ресторан.

В 2019 году бизнесмен Мирослав Мельник купил здание на торгах за 1,4 миллиарда рублей. Ремонтные работы в здании планируется завершить в середине 2023 года.