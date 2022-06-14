"Жизнь в большом городе": московская недвижимость

С начала года девелоперы подготовили в Москве больше 2 миллионов квадратных метров жилья. Цены постепенно стабилизируются, банки предлагают новые ипотечные кредиты.

Стоит ли сейчас покупать квартиру? Где выгоднее приобретать жилье – в новостройке или вторичке? И какие районы столицы сейчас активно застраиваются? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".