В ГД предложили ввести штрафы для тех, кто выбрасывает питомцев

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой введения штрафов до 30 тысяч рублей для хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу.
Он также предложил ввести штраф в размере до 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными.
"Для безответственных владельцев за покусы животных, за которыми они не следят – столько же (200 тысяч рублей. – Прим. ред.). Это если никто не погиб и нет тяжелого вреда здоровью. Если случилась трагедия – уголовная ответственность. Штрафы за выброшенных питомцев – 30 тысяч рублей", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ряд регионов направил в Госдуму предложения по изменению закона "Об ответственном обращении с животными". Некоторые инициативы направлены на возможность усыпления агрессивных питомцев.
Предложение об изменении закона возникло из-за участившихся случаев нападения собак на людей. Одни регионы предлагают передать субъектам РФ право на определение судьбы бродячих животных, другие – ввести дополнительную ответственность для хозяев питомцев, а третьи – помочь субъектам в строительстве приютов.
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