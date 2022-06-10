"Жизнь в большом городе": свадебное импортозамещение

В столице зарегистрировали рекордное за 12 лет количество браков.

Как происходит подготовка к торжеству в условиях санкций? Где молодожены покупают свадебные платья, букеты и заказывают декор? Насколько работает импортозамещение в этой сфере? И что делать, чтобы не попасть в руки аферистов?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".