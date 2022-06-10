При контакте с больными оспой обезьян требуется изоляция на 21 день – Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор сообщил о необходимости введения изоляции для людей, контактировавших с больными оспой обезьян.

"<...> принимать меры по выявлению, изоляции и организации медицинского наблюдения в течение 21 дня в отношении контактных лиц", – указано в методических рекомендациях ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наблюдение за людьми, контактировавшими с больными оспой обезьян, должно быть динамическим.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал вероятные причины вспышки оспы обезьян в мире. По словам специалиста, ситуация может быть связана с ухудшением человеческого иммунитета, а также с искусственной модификацией вируса.

