Европарламентарий намерена обсудить с ЕК вопрос о борьбе с распространением оспы обезьян

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Французский европарламентарий Анника Бруна направила письмо Еврокомиссии (ЕК) с предложением обсудить расширение географии распространения оспы обезьян.

"Будет ли Еврокомиссия прикладывать больше усилий для борьбы с практиками, способствующими раcпространению оспы обезьян: с незаконной торговлей дикими животными и мясом диких животных, браконьерством и вырубкой лесов в третьих странах?" – приводит RT ее слова.

В обращении Бруна также задала вопрос о возможных мерах при возникновении пандемии данного заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в мире выявили 780 случаев заражения оспой обезьян. Все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.

