780 случаев оспы обезьян выявлено в 27 странах мира – ВОЗ

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780 случаев заражения оспой обезьян выявлено в мире в период с 13 мая по 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

Как объяснил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, масштабная эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

Сейчас же болезнь передается контактно-бытовым путем. Чтобы предупредить ухудшение ситуации специалист рекомендует прививаться. Для этого, по его словам, подойдет вакцина против натуральной оспы.

