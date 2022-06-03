Роспотребнадзор готов поставить ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян в страны СНГ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор готов предоставить странам Содружества Независимых Государств ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян. Об этом сообщает RT.
Речь идет о тест-системах, разработанных центром "Вектор". Вопрос поставки ПЦР-тестов обсуждался на заседании координационного совета СНГ по санитарным вопросам.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.
В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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