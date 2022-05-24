В Словении подтвержден первый случай заражения оспой обезьян

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Оспади, спаси". В ней телезрителям рассказывают, как развивается ситуация с оспой обезьян в разных странах.

Оспа обезьян пришла в Словению. Первый случай там выявили у мужчины, который вернулся с Канарских островов, об этом сообщает местный институт здоровья.



Вспышка, скорее всего, не перейдет в пандемию. На это рассчитывают эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.