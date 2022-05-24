Эксперт оценил вероятность перехода вспышки оспы обезьян в эпидемию

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Научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян, которая сейчас наблюдается в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию.

"Ни о какой эпидемии речи вообще не может идти. Она вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы", – приводит слова эксперта ТАСС.

Зверев добавил, что изначально данный вирус был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а затем от обезьян заразились люди. Также он не исключил, что утечка вируса могла произойти из лаборатории.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании и США. Заболевшие были отправлены на карантин для снижения распространения вируса.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. По состоянию на 23 мая в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.

