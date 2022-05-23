Иммунолог назвал группы риска по заболеванию оспой обезьян

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что дети, подростки, беременные, пожилые люди и граждане с иммунодефицитом наиболее подвержены риску заражения оспой обезьян.
Ранее случаи инфицирования этим вирусным заболеванием начали фиксировать по всему миру. Оно передается людям от больных животных или от зараженного человека к человеку. Во втором случае это происходит при тесном контакте с выделениями из дыхательных путей инфицированного, его поврежденной кожей или предметами, которыми он пользовался и загрязнил биологическими жидкостями.
Специалист отметил, что оспа обезьян передается воздушно-капельным и контактным путем. "Заразиться ей не так просто. Нужен длительный контакт в условиях помещения", – подчеркнул Крючков.
Комментируя введение в Бельгии обязательного карантина для зараженных инфекцией, он отметил, что это действительно необходимо делать. "Это абсолютно нормальная практика. То есть изоляция в течение трех недель с момента появления симптомов. Потом факт излечения и окончание карантина. Кстати, для контактных изоляция в большинстве стран сегодня отсутствует", – указал иммунолог.
Однако специалист считает, что изоляцию следует ввести и для тех, кто контактировал с заболевшим.
Крючков также добавил, что вакцина против натуральной оспы действует и против оспы обезьян. "Она работает, 80–85% эффективность. Поэтому надо понимать, что разная восприимчивость к оспе обезьян у тех, кто прошел вакцинацию от натуральной оспы, и у тех, кто не прошел", – заключил специалист.
По состоянию на 23 мая на территории РФ не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. В Роспотребнадзоре считают, что вероятность завоза инфекции на фоне ограничения авиасообщения с большинством государств, где ее выявили, низкая. Кроме того, отмечается, что благодаря проводившейся в России прививке от натуральной оспы в стране имеется значительная иммунная прослойка для предотвращения распространения недуга.
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