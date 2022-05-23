В РФ есть иммунная прослойка для остановки распространения оспы обезьян – Роспотребнадзор

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Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прививка от натуральной оспы существенно снижает вероятность тяжелого течения оспы обезьян, так как поксвирусы обеспечивают перекрестный иммунитет. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 23 мая в России не было выявлено ни одного случая оспы обезьян.

"Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

