Оспа обезьян добралась до Швеции и Италии

В Европе обеспокоены оспой обезьян у людей. Первые случаи инфекции выявили еще в нескольких странах. Пока по одному случаю в Италии и Швеции.

В Испании подтверждено семь случаев, все в Мадриде. В городе объявлена санитарная тревога. Всего с подозрением на оспу обезьян к медикам обратилось примерно полсотни жителей.

В Великобритании число зараженных достигло девяти. Двое из них посещали Нигерию. Еще 20 случаев зафиксировано в Португалии. И есть первый случай в США. Инфекцию нашли у мужчины, который недавно вернулся из Канады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.