Ким Чен Ын заявил о крупнейшем потрясении в истории КНДР из-за вспышки COVID-19

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что республика столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания страны, передает Yonhap.

По его словам, это связано со вспышкой коронавируса.

Уточняется, что 14 мая в Пхеньяне было созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, чтобы проверить работу запущенной в КНДР чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда.

Участие в заседании также приняли представители северокорейского Минздрава и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба.

Ранее стало известно, что медики КНДР зафиксировали 21 новый летальный случай из-за коронавируса. Общее число умерших достигло 27 человек.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

После этого Ким Чен Ын заявил, что в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. В ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.

На следующий день в Северной Корее выявили 174 тысячи человек с лихорадкой. При этом общее число заразившихся с конца апреля составляет более 524 тысяч.

