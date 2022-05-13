Вспышка неизвестной лихорадки затронула 350 тыс человек в КНДР – СМИ

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Фото: depositphotos/shmeljov
В Северной Корее произошла вспышка неизвестной лихорадки, которая затронула 350 тысяч человек. Об этом сообщает Yonhap.
Уточняется, что всплеск заболеваемости зафиксировали в КНДР в конце апреля. Лечение от неизвестной лихорадки прошли 162 тысячи человек.
Из сообщения агентства неясно, имеет ли лихорадка какое-либо отношение к коронавирусной инфекции.
Ранее в Пхеньяне заявили, что в республике выявлено более 18 тысяч случаев заражения COVID-19. Зафиксировано 6 смертей.
О первом случае коронавируса в стране стало известно накануне. Анализы взяли у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма.
В этот же день состоялось заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики, в ходе которого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что из-за COVID-19 в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому нельзя исключать появления в России нового суперштамма. По его словам, более сильные линии SARS-CoV-2 могут появиться уже этой осенью.
Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с COVID-19
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