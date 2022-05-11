Иммунолог предрек появление суперштамма коронавируса в РФ осенью

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Иммунолог Николай Крючков заявил, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому появления нового суперштамма в России исключать нельзя.
"Летом я не ожидаю бурных вспышек коронавирусной инфекции, по крайней мере, пока на это не похоже. А вот осенью вероятно появление значительно более сильных линий коронавируса", – сказал Крючков в беседе с "Радио 1".
По его мнению, ухудшению ситуации будут способствовать климат и возвращение людей на работу и учебу. В этот период снизится уровень коллективного иммунитета, что приведет к неопределенной и тревожной ситуации.
Для защиты от болезни иммунолог порекомендовал вакцинироваться.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла. По словам министра, больше 100 тысяч человек на данный момент активно болеют COVID-19.
Темпы распространения COVID-19 в мире за неделю упали на 30%
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