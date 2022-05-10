В Роспотребнадзоре допустили возвращение "Дельта"-штамма в Россию

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что "Дельта"-штамм коронавируса может вернуться в Россию.

По словам эксперта, это связано с тем, что иммунитет к данному штамму постепенно ослабевает. Кроме того, подчеркнул он, в настоящий момент "Дельта" не исчезла полностью, в России иногда отмечаются единичные случаи заболевания этим вариантом COVID-19.

"Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. <...> По мере того как глобальный иммунитет к "Омикрону" и его семейству увеличивается, "Дельта" или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем", – приводит слова Хафизова ТАСС.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отмечал, что в связи с ослаблением иммунитета растет риск повторного заражения коронавирусом.

По словам ученого, мутации вируса случаются постоянно, а варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным.

Ранее иммунолог Николай Крючков не исключил, что в ближайшие два месяца в России вполне возможны всплески заболеваемости коронавирусом. При этом эксперт добавил, что новая волна никоим образом не сопоставима ни с "Дельтой", ни с "Омикроном", а также пройдет незаметно из-за небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей страны.

