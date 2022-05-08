Иммунолог предупредил о риске нового всплеска коронавируса в России

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В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19 в России. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

При этом эксперт добавил, что новая волна никоим образом не сопоставима ни с "Дельтой", ни с "Омикроном".

"В мае и в первые летние месяцы всплеск заболеваемости будет, но мы можем его даже не увидеть", – сказал Крючков.

Он пояснил, что эта волна пройдет незаметно из-за небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали новую волну COVID-19 из-за мутаций "Омикрона". Речь идет о нью-йоркском варианте BA.2.12.1 и южноафриканских BA.4 и BA.5. Они почти невосприимчивы к антителам, выработанным организмом в ответ на предыдущие штаммы SARS-CoV-2.

В свою очередь, научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев рекомендовал людям, не болевшим коронавирусом, не пренебрегать ношением медицинских масок во время парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Он пояснил, что речь идет не о декоративных, а именно о медицинских масках или респираторах.