Ученые спрогнозировали новую волну COVID-19 из-за мутаций "Омикрона"

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Волна пандемии, сопоставимая с той, что была вызвана "Омикроном" в начале текущего года, может охватить мир из-за новых подвидов данного штамма коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных ученых.

Речь идет о нью-йоркском варианте BA.2.12.1 и южноафриканских BA.4 и BA.5. Они почти невосприимчивы к антителам, выработанным организмом в ответ на предыдущие штаммы SARS-CoV-2.

"Как мы теперь знаем, "Омикрон" был менее опасен только в сравнении с агрессивной "Дельтой"... <...> Когда волна схлынула, переболевшие остались при убеждении, что теперь наконец у них железный иммунитет. Однако и это не так", – заявил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Сейчас в мире преобладает "Стелс-Омикрон" – на него приходится 95% инфицирований. BA.2.12.1 между тем составляет 30% от всех случаев в США, а BA.4 и BA.5 – 50% от заражений в Южной Африке. При этом специалисты не исключают, что новые штаммы смогут выйти за пределы территорий, на которых возникли.

В то же время отмечается, что течение COVID-19 при "нью-йоркском" и "южноафриканском" вариантах коронавируса ничем не отличается от такового при "Омикроне": во всех случаях заболевание обычно протекает относительно легко. Однако врачи рекомендуют не забывать про вакцинацию, поскольку она способна защитить от тяжелых форм болезни.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что иммунитет к коронавирусу не вечен и риск повторного заражения растет в связи с его ослаблением. Специалисты отметили, что мутации вируса случаются постоянно, при этом утверждение о том, что они становятся менее опасными, не является верным.

