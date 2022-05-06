В Роспотребнадзоре объяснили, когда растет риск повторно заболеть COVID-19

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Риск повторного заражения коронавирусом растет в связи с ослаблением иммунитета. Об этом заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя", – подчеркнул он.

По словам ученого, мутации вируса случаются постоянно, а варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным.

Ранее сообщалось, что в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BA.4. Как рассказали специалисты Марк Ван Ранст и Пье Маес, мутацию обнаружили во франкоязычной части страны и изучили в Брюссельском свободном университете.

Также BA.4 и BA.5 были обнаружены в Германии, Ботсване, Южной Африке, Дании и Великобритании. В этих странах они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.

