В Бразилии выявили новую мутацию "Омикрон"-штамма – СМИ

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Эпидемиологи в Бразилии обнаружили новую разновидность "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

Уточняется, что образец материала, в котором обнаружили новую разновидность, взяли у трехлетнего ребенка, проживающего в Сан-Паулу.

Специалисты пояснили, что речь идет о мутации комбинированного варианта "Омикрона" BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid. При этом они считают, что оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации пока нет, поскольку данная мутация должна быть подтверждена минимум в пяти образцах.

Ранее сообщалось, что в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BA.4. Как рассказали специалисты Марк Ван Ранст и Пье Маес, мутацию обнаружили во франкоязычной части страны и изучили в Брюссельском свободном университете.

Также BA.4 и BA.5 были обнаружены в Германии, Ботсване, Южной Африке, Дании и Великобритании. В этих странах они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.

