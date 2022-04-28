В Бразилии выявили новую мутацию "Омикрон"-штамма – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эпидемиологи в Бразилии обнаружили новую разновидность "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.
Уточняется, что образец материала, в котором обнаружили новую разновидность, взяли у трехлетнего ребенка, проживающего в Сан-Паулу.
Специалисты пояснили, что речь идет о мутации комбинированного варианта "Омикрона" BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid. При этом они считают, что оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации пока нет, поскольку данная мутация должна быть подтверждена минимум в пяти образцах.
Ранее сообщалось, что в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BA.4. Как рассказали специалисты Марк Ван Ранст и Пье Маес, мутацию обнаружили во франкоязычной части страны и изучили в Брюссельском свободном университете.
Также BA.4 и BA.5 были обнаружены в Германии, Ботсване, Южной Африке, Дании и Великобритании. В этих странах они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.
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