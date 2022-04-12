В Бельгии обнаружили новый вариант "Омикрона" BA.4 – СМИ

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В Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BA.4. Об этом со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета сообщает портал Le Vif.

Как рассказали специалисты Марк Ван Ранст и Пье Маес, слова которых приводит издание, новый вариант "Омикрона" был обнаружен во франкоязычной части Бельгии и изучен в Брюссельском свободном университете.

Вирусологи не исключили появления новых вариантов COVID-19, однако отметили, что новые варианты "Омикрона" безопаснее, чем возникновение нового штамма.

Также сообщается, что варианты "Омикрона" BA.4 и BA.5 уже были обнаружены в Германии, Ботсване, Южной Африке, Дании и Великобритании. В этих странах они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о распространении нового штамма коронавируса XE. Результаты предварительных исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона". Ученые подчеркивают, что это не означает, что новый штамм будет распространяться так же активно, как BA.2. Для окончательного вывода требуется больше данных.

Новый подвид штамма "Омикрон" обнаружили британские ученые. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли новый вариант инфекции.