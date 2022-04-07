Мурашко допустил вероятность новой волны коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России существует вероятность новой волны коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул, что, помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что через месяц на Россию может обрушиться волна "Стелс-Омикрона". По его словам, пока страну от новой вспышки заболеваемости COVID-19 защищает отсутствие транспортного сообщения с Западом, однако новый штамм коронавируса придет в Россию через ОАЭ, Израиль или Турцию.

В свою очередь, врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем "Стелс-Омикрон". По словам эксперта, высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время.