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Москва 24

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общество

16:50

Волна "Стелс-Омикрона" может обрушиться на Россию через месяц – вирусолог

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Через месяц на Россию может обрушиться волна "Стелс-Омикрона". Об этом в беседе с "Национальной службой новостей" рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

"Я думаю, через месяц (начнется новая волна. – Прим. ред.). Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не может справиться. Единственное, что нас сейчас защищает и оттягивает эту ситуацию, это то, что у нас значительно снизилась коммуникация с другими странами, особенно с европейскими, где сейчас вовсю идет подъем", – сказал он.

По словам специалиста, "Стелс-Омикрон" крайне заразен, что подтверждает неспособность сверхдисциплинированного народа Китая с ним справиться. Несмотря на отсутствие контактов со странами Европы, где заболеваемость сейчас также на подъеме, данный штамм все равно доберется до России, однако через другие страны, в числе которых – ОАЭ, Израиль и Турцию, уточнил вирусолог.

При этом Чепурнов обратил внимание на эффективность ревакцинации "Спутником Лайт" против "Стелс-Омикрона". По его словам, повторно прививаться стоит не реже раза в год, но не чаще, чем раз в шесть месяцев.

За минувшие сутки в России госпитализировали 1 571 человека с коронавирусом, что на 20,7% меньше, чем днем ранее. Снижение числа госпитализаций было зафиксировано в 55 субъектах страны.

Всего за последние 24 часа выявлен 15 291 новый случай COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончались 287 человек, а выздоровели 32 850.

Названы первые симптомы заражения "Стелс-Омикроном"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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