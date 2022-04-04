В России за сутки госпитализировали 1 571 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за минувшие сутки госпитализировали 1 571 человека с коронавирусом. Это на 20,7% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Рост числа госпитализаций зафиксирован в 26 регионах страны, снижение наблюдается в 55 субъектах, без изменений ситуация остается в четырех регионах.
Выздоровели за сутки 32 850 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. За сутки от последствий заболевания скончались 287 человек.
За последние сутки подтвердился 15 291 новый случай COVID-19 по стране. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 912 157.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что новая волна коронавируса в России может начаться через месяц. По его словам, это произойдет из-за распространения "Стелс-Омикрона", который стал причиной роста заболеваемости в других странах.
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице достаточно благополучной
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