Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожилых москвичей призвали не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Об этом говорится в телеграм-канале Оперштаба Москвы.
Специалисты напомнили, что 50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у 75-летних выше в 7 раз, а у людей старше 80 лет – в 9 раз.
Также отмечается, что коронавирус у людей пожилого возраста проходит скоротечно, врачи отмечают стремительное ухудшение состояния в течение трех дней. Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает, а среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, – каждый третий.
В штабе рассказали, что пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть. 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет. 60% коек в ковидных стационарах занимают пожилые люди.
Кроме того, каждый второй госпитализированный с коронавирусом – старше 60 лет. 70% реанимационных мощностей заняты людьми старше 60 лет, почти 80% пациентов на ИВЛ – люди пожилого возраста.
Добиться снижения заболеваемости можно за счет вакцинации, уверены в Оперштабе. При этом из всех пожилых москвичей вакцинирована от COVID-19 только треть, а из всех вакцинированных в городе они составляют лишь 23%.
В московских домах престарелых вакцинировались практически все проживающие. Прививки от коронавируса сделали около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, а ревакцинацию прошли более 98% проживающих.
В столице для жителей пожилого возраста действует стимулирующая программа. Москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию или пройдут ревакцинацию в этот период, могут получить коробку "С заботой о здоровье" с полезными предметами для поддержания здоровья и иммунитета. Причем теперь вместо нее можно выбрать денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей.
Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября, однако мэр продлил ее до конца текущего года. При этом сами наборы будут выдавать до 1 марта 2022 года. К настоящему времени их уже получили больше 240 тысяч пенсионеров.
"С заботой о здоровье". Что внутри подарочной коробки за вакцинацию от COVID-19
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