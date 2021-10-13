Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожилых москвичей призвали не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Об этом говорится в телеграм-канале Оперштаба Москвы.

Специалисты напомнили, что 50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у 75-летних выше в 7 раз, а у людей старше 80 лет – в 9 раз.

Также отмечается, что коронавирус у людей пожилого возраста проходит скоротечно, врачи отмечают стремительное ухудшение состояния в течение трех дней. Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает, а среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, – каждый третий.

В штабе рассказали, что пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть. 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет. 60% коек в ковидных стационарах занимают пожилые люди.

Кроме того, каждый второй госпитализированный с коронавирусом – старше 60 лет. 70% реанимационных мощностей заняты людьми старше 60 лет, почти 80% пациентов на ИВЛ – люди пожилого возраста.

Добиться снижения заболеваемости можно за счет вакцинации, уверены в Оперштабе. При этом из всех пожилых москвичей вакцинирована от COVID-19 только треть, а из всех вакцинированных в городе они составляют лишь 23%.

В московских домах престарелых вакцинировались практически все проживающие. Прививки от коронавируса сделали около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, а ревакцинацию прошли более 98% проживающих.

В столице для жителей пожилого возраста действует стимулирующая программа. Москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию или пройдут ревакцинацию в этот период, могут получить коробку "С заботой о здоровье" с полезными предметами для поддержания здоровья и иммунитета. Причем теперь вместо нее можно выбрать денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей.

Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября, однако мэр продлил ее до конца текущего года. При этом сами наборы будут выдавать до 1 марта 2022 года. К настоящему времени их уже получили больше 240 тысяч пенсионеров.

