Пожилые москвичи смогут получить 10 тыс руб за прививку от COVID-19 вместо подарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи вместо подарочного набора за вакцинацию от коронавируса могут получить денежную выплату. Ее размер составит 10 тысяч рублей.

Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, необходимо подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания. При этом с собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации, а также сертификат на подарочный набор.

Программа поощрения горожан старше 65 лет действует в Москве с 23 июня по 31 декабря. За полную или повторную вакцинацию против COVID-19 им предоставляют наборы "С заботой о здоровье". В них содержатся пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, витамины, косметические средства, медицинские маски и другие вещи, необходимые для поддержания здоровья.

Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября, однако мэр продлил ее до конца текущего года. При этом сами наборы будут выдавать до 1 марта 2022 года. К настоящему времени их уже получили больше 240 тысяч пенсионеров.

