Участвующие в вакцинации москвичей медики будут получать стимулирующие выплаты

12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому медикам предоставят стимулирующие выплаты за проведение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
На денежное вознаграждение смогут претендовать те медработники, которые смогут привлечь к вакцинации больше горожан, чем установлено нормой. За каждого дополнительного человека 18–60 лет положена выплата в размере 200 рублей, а за людей старше 60 лет – 400 рублей.
Ожидается, что данное решение позволит ускорить процессы вакцинации и ревакцинации населения Москвы.
В настоящее время вакцинацию первым компонентом прошли 5 миллионов москвичей. Среди них 1,1 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет.
В столице за сутки выявили 3 004 новых случая коронавируса. При этом вылечились от COVID-19 1 938 человек. Москва лидирует по количеству заболевших, за ней идут Санкт-Петербург и Подмосковье.
За сутки госпитализировали 887 горожан, еще 332 пациента находятся на ИВЛ. От последствий коронавируса скончались 65 человек. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 1 487 800 жителей столицы.
Москвичи опасаются новых ограничений из-за COVID-19
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