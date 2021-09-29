В Москве выявили 3 004 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 3 004 новых случая коронавируса. Вылечились от COVID-19 1 938 человек, сообщает Оперативный штаб.

За сутки госпитализировали 887 горожан, еще 332 пациента находятся на ИВЛ. От последствий коронавируса скончались 65 человек.

За все время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 1 487 800 жителей столицы.

В Оперштабе напомнили, что наиболее эффективный способ остановить распространение вируса – пройти вакцинацию. Сделать это можно в центрах вакцинации на базе поликлиник, а также в выездных пунктах, расположенных в популярных общественных местах.

В России за минувшие сутки подтвердили 22 430 новых случаев COVID-19. Выздоровели 18 456 человек, скончались – 857.

После Москвы по количеству выявленных случаев идет Санкт-Петербург с показателем 1 933, затем Московская область – 1 223, Самарская область – 590, Воронежская область – 562. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области, Бурятии и Сахалинской области.

За весь период пандемии коронавирусной инфекцией в России переболел 6 653 941 человек.

