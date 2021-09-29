В Москве выявили 3 004 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки выявили 3 004 новых случая коронавируса. Вылечились от COVID-19 1 938 человек, сообщает Оперативный штаб.
За сутки госпитализировали 887 горожан, еще 332 пациента находятся на ИВЛ. От последствий коронавируса скончались 65 человек.
За все время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 1 487 800 жителей столицы.
В Оперштабе напомнили, что наиболее эффективный способ остановить распространение вируса – пройти вакцинацию. Сделать это можно в центрах вакцинации на базе поликлиник, а также в выездных пунктах, расположенных в популярных общественных местах.
В России за минувшие сутки подтвердили 22 430 новых случаев COVID-19. Выздоровели 18 456 человек, скончались – 857.
После Москвы по количеству выявленных случаев идет Санкт-Петербург с показателем 1 933, затем Московская область – 1 223, Самарская область – 590, Воронежская область – 562. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области, Бурятии и Сахалинской области.
За весь период пандемии коронавирусной инфекцией в России переболел 6 653 941 человек.
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