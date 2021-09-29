Эпидемиологи рассказали, какие штаммы инфекций циркулируют в РФ

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Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалисты пояснили, что речь преимущественно идет о вирусах негриппозной этиологии. Чаще всего в регионах выявляют бокавирус, метапневмовирус, а также риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

"Мы ожидаем, что будет рост числа респираторных инфекций. Сами видите, какая сейчас погода в большей части европейской части России. Но гриппа пока, к счастью, нет", – отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В совокупности уровень заболеваемости населения ОРВИ по стране на неделе с 13 по 19 сентября составил 84,8 человека на 10 тысяч населения, что на 52,8% превышает еженедельный эпидемический порог. Такие данные приводит научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева.

По мнению экспертов, в 2021 году можно избежать эпидемии гриппа, если сохранить прошлогодний уровень вакцинации населения. Иммунопрофилактику тогда прошли свыше 80 миллионов человек.

При этом специалисты подчеркнули, что грипп и коронавирус не исключают друг друга, поэтому переболевшим COVID-19 следует принять во внимание профилактику заболевания гриппом. Согласно последним данным, вакцинацию от этого типа инфекции в России прошли уже более 13 миллионов человек.

