В Минздраве предупредили об угрозе для жизни в течение полугода после COVID-19

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В течение полугода после COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью человека. Об этом заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", – приводит его слова РИА Новости.

При этом министр напомнил, что россияне, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию: специалисты выявят возможные риски для здоровья и назначат профилактическую терапию против тех или иных заболеваний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти 40 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.По ее словам, сейчас в стране достаточно высокий удельный вес людей с иммунитетом к коронавирусу.

Мурашко между тем отметил, что первый компонент вакцины против COVID-19 получили почти 47,5 миллиона россиян.

