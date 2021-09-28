В Минздраве предупредили об угрозе для жизни в течение полугода после COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В течение полугода после COVID-19 сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью человека. Об этом заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", – приводит его слова РИА Новости.
При этом министр напомнил, что россияне, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут пройти углубленную диспансеризацию: специалисты выявят возможные риски для здоровья и назначат профилактическую терапию против тех или иных заболеваний.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти 40 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.По ее словам, сейчас в стране достаточно высокий удельный вес людей с иммунитетом к коронавирусу.
Мурашко между тем отметил, что первый компонент вакцины против COVID-19 получили почти 47,5 миллиона россиян.
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