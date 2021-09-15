Мурашко назвал действия Минздрава и Роспотребнадзора успешными в борьбе с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране усилиями профильных ведомств ведется успешная борьба с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня Минздрав России и Роспотребнадзор совместными усилиями успешно осуществляют защиту здоровья российских граждан и борются с распространением новой коронавирусной инфекции, разрабатывая и реализуя новые решения в сфере борьбы с пандемией", – рассказал Мурашко.

Глава Минздрава также поздравил коллектив Роспотребнадзора с 99-летием службы. Он отметил, что работа ведомства обеспечивает эпидемиологическую безопасность страны, а также позволяет защищать права потребителей товаров и услуг.

Санитарно-эпидемиологическая служба была создана 15 сентября 1922 года. В рамках ее развития сформировалась сеть профильных станций по стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о снижении иммунной прослойки к COVID-19 среди населения. Она также призвала пройти вакцинацию, причем как от коронавируса, так и от гриппа.