Песков заявил, что введение нового локдауна в России не рассматривается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возможность введения новых противоэпидемических ограничений и нового локдауна в России в настоящее время не рассматривается, вирусологи по-разному оценивают вероятность новой волны коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения нового локдауна.
По его словам, Кремль получает прогнозы вирусологов относительно новой волны заболеваемости COVID-19, однако эти отчеты содержат разные экспертные мнения, в том числе абсолютно противоположные.
"Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений", – пояснил Песков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России сейчас не грозит введение нового локдауна. Она уточнила, что для отмены действующих ограничений нужно прививаться. По ее словам, сегодня в России отмечаются неплохие темпы вакцинации, но гражданам следует прививаться активнее, чтобы избежать серьезного подъема заболеваемости осенью.
Как отметил врач-инфекционист Андрей Поздняков, возможная осенняя волна пандемии продлится два или три месяца, при этом, вероятность нового локдауна низкая, поскольку врачи подготовлены к новым волнам коронавируса лучше, чем год назад.
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