В России выявили 18 841 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России подтвердили 18 841 новый случай коронавируса. В 1 391 (7,4%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 838 случаев, на Санкт-Петербург – 1 609, на Московскую область – 790, на Свердловскую область – 502, на Воронежскую область – 473, на Самарскую область – 473, на Ростовскую область – 461, на Пермский край – 447, на Нижегородскую область – 428, на Иркутскую область – 372, на Омскую область – 370, на Челябинскую область – 364, на Ставропольский край – 356, на Красноярский край – 354, на Волгоградскую область – 343.

Всего в России зарегистрировано 7 194 926 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Алтай, Бурятии – 0,13%, Московской области, Татарстане – 0,18%.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 792 человека, за весь период пандемии скончался 195 041. За минувшие 24 часа выздоровели 17 039 человек, за все время – 6 435 072.

Ранее сообщалось, что специалисты планируют изучить влияние коронавирусной инфекции на когнитивные функции человека. По словам заведующего кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета Николая Бохана, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделения пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесенным COVID-19.