Журнал Lancet опубликовал статью об отсутствии необходимости в массовой ревакцинации

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Группа международных экспертов опубликовала статью о том, что массовая ревакцинация от COVID-19 не является необходимой. Данный материал появился в журнале The Lancet.
"Выводы, к которым мы пришли, не доказывают острую необходимость в массовой ревакцинации населения, поскольку эффективность вакцин в целом остается высокой – по крайней мере на нынешней стадии пандемии", – указали специалисты.
По информации ученых, антикоронавирусные вакцины действительно могут ослабевать. При этом они все еще способны защитить организм от осложнений при заболевании.
Специалисты сослались на особенность работы иммунной системы, согласно которой человек защищен от внешнего воздействия на нескольких уровнях. В этом случае даже некоторое сокращение уровня антител не лишает способности противостоять тяжелым формам болезни.
Ранее сообщалось, что в Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт". Вещество крови также будет применяться для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах.
Врач рассказал, совместимы ли прививки от COVID-19 и гриппа
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