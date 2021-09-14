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Общество

19:44

Более 46 млн россиян вакцинировались от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 46 миллионов россиян к настоящему времени прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня в Российской Федерации вакцинировано (против COVID-19. – Прим. ред.) более 46 миллионов наших граждан. <...> Вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания, в редких случаях, если человек даже сталкивается с инфекцией, то заболевание протекает без тяжелых осложнений", – сказал он.

Глава Минздрава также уточнил, что в стране в настоящее время нет проблем с записью на вакцинацию, для этого по всей ее территории работает 12 тысяч соответствующих пунктов, в том числе и выездных. По его словам, нет и дефицита вакцин – каждый регион обладает примерно месячным запасом препаратов.

Министр также коснулся вопроса заболеваемости: сейчас под наблюдением врачей находятся 723 тысячи пациентов с COVID-19. Российская система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, считает он.

Между тем обеспечить эпидемическую безопасность граждан необходимо до наступления зимы, а наиболее эффективная в этом плане мера – вакцинация населения, заключил Мурашко.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России более 92% пациентов, поступающих в ковидные госпитали, не привиты от коронавируса. По его словам, у вакцинированных граждан обычно наблюдается легкое течение болезни.

Он также подчеркнул, что если раньше говорилось о наибольшей опасности COVID-19 для людей старше 60 лет, то теперь в группу риска также попадает молодежь и беременные женщины.

В Москве за сутки выявили 1 609 случаев COVID-19

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